Groane

COGLIATE – SOLARO – Sale la tensione politica nel territorio delle Alte Groane in vista della tradizionale Festa dell’Unità, ma il Partito Democratico risponde alle provocazioni smorzando i toni con l’ironia.

Nei giorni scorsi, a Cogliate, sono stati presi di mira e strappati i manifesti, regolarmente affissi, che pubblicizzano l’evento politico e recretivo in programma a Solaro dall’11 al 14 giugno. La denuncia è partita direttamente dai canali social del circolo locale Partito Democratico Alte Groane, che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook uno sfogo durissimo sul piano dei principi, ma che si chiude con un inaspettato invito alla distensione.

Per i rappresentanti del Pd non si tratta di un semplice vandalismo da ragazzi, ma di un segnale preoccupante di intolleranza politica:”A qualcuno dà fastidio la nostra Festa. A qualcuno danno fastidio, evidentemente, il pluralismo e la democrazia – esordiscono i democratici nel post – una bravata, forse. Un gesto grave, comunque. Indice di mancanza di rispetto e intolleranza. Indice della volontà di zittire voci diverse, di cancellare un messaggio, di impedire la manifestazione di un pensiero plurale“.

Il partito locale ha voluto porre l’accento sulla gravità dell’atto, sottolineando come il rispetto del pensiero altrui sia alla base della convivenza civile: “Un gesto da nulla? No. Un gesto violento. Perché la violenza nasce così, da queste azioni spavalde e apparentemente innocue“.

Nonostante l’amarezza per l’accaduto, dal centrosinistra fanno sapere che l’episodio non intaccherà minimamente l’organizzazione della kermesse, che prenderà il via tra pochissimi giorni a Solaro. Le idee, insomma, non si strappano insieme alla carta. Anzi, dal Partito Democratico delle Alte Groane arriva una vera e propria “mano tesa”, decisamente originale, rivolta proprio agli autori del blitz notturno: “Alla Festa dell’Unità c’è posto per tutti, anche per chi l’altra sera non aveva nulla di meglio da fare che andare in giro a strappare i nostri manifesti. A queste persone rivolgiamo un invito: vi aspettiamo a Solaro, pronti a confrontarci con voi e le vostre idee. La birra ve la offriamo noi“.

La parola adesso passa alla piazza di Solaro dal prossimo 11 giugno, dove la risposta della comunità misurerà quanto la provocazione sia andata a vuoto.

(foto dalla pagina Facebook del Partito Democratico Alte Groane)

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