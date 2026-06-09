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SARONNO – Martedì 9 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con condizioni generalmente stabili per gran parte delle ore diurne. La nuvolosità risulterà variabile ma senza fenomeni significativi durante il giorno, mentre nella notte sono attese deboli precipitazioni per un accumulo stimato attorno a 0,8 millimetri.

Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una minima di 18°C e una massima di 28°C. Il contesto meteorologico sarà quindi tipicamente tardo primaverile, con clima mite nelle prime ore del mattino e più caldo durante il pomeriggio. I venti soffieranno deboli da Sud-Sudovest nelle ore mattutine, per poi rinforzare moderatamente e disporsi da Sud nel corso del pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo e non si segnalano fenomeni di particolare rilevanza o criticità per il territorio cittadino.

Nel complesso, la giornata offrirà ampie occasioni per le attività all’aperto, grazie alle schiarite prevalenti e all’assenza di condizioni perturbate significative fino alle ore serali. Solo durante la notte il tempo tenderà a diventare più instabile con qualche debole pioggia.

Per quanto riguarda la Lombardia, l’aumento della pressione favorirà un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sulle pianure prevarranno schiarite alternate a qualche addensamento nuvoloso, mentre sulle aree alpine e prealpine la nuvolosità sarà più presente, con possibilità di deboli precipitazioni serali sui settori montani. Saronno si troverà quindi in un contesto regionale complessivamente stabile e senza particolari criticità meteorologiche.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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