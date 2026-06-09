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ORIGGIO – Coniugare la grande musica, lo stare insieme e la sicurezza di un intero paese in un’unica serata speciale: è questo l’obiettivo del Corpo musicale San Marco di Origgio, che ha deciso di mobilitarsi in prima linea per fare un regalo salvavita alla comunità. Il prossimo sabato 20 giugno, la storica formazione cittadina terrà un grande concerto benefico finalizzato alla raccolta fondi per l’acquisto e l’installazione di un nuovo defibrillatore automatico.

La cornice scelta per l’evento, che prenderà il via alle 21, non è affatto casuale. I musicisti si esibiranno infatti in piazza XXV aprile, un luogo doppiamente simbolico sia perché rappresenta il cuore pulsante del paese, sia perché ospita la sede stessa del corpo musicale.

La serata è stata pensata come una vera e propria festa popolare all’insegna della condivisione. L’ingresso sarà completamente libero, ma il pubblico potrà lasciare un’offerta a discrezione, sapendo che ogni singolo euro raccolto verrà devoluto interamente all’acquisto del prezioso dispositivo medico. Per rendere l’appuntamento ancora più conviviale, oltre all’ascolto dei brani in repertorio, ci sarà anche la possibilità di cenare in compagnia gustando un piatto di pasta.

L’intera iniziativa è nata da un’idea della musicante Veronica Greco, mossa dal profondo desiderio di veder nascere un progetto di tutela sanitaria che provenisse in modo diretto da un’associazione profondamente radicata nel territorio. La banda San Marco è infatti una realtà che da quasi un secolo vive in simbiosi con la comunità origgese, di cui si appresta a festeggiare l’importante traguardo dei novant’anni di fondazione nel 2027.

La scelta di donare un defibrillatore risponde alla precisa volontà di rendere i cittadini parte attiva della sicurezza collettiva, nella piena consapevolezza che uno strumento del genere può fare la differenza tra la vita e la morte solo se la comunità è pronta a usarlo. Proprio per questo motivo, l’impegno del corpo musicale non si esaurirà con le ultime note del concerto del 20 giugno.

Successivamente alla serata e all’acquisto del dispositivo, la banda promuoverà e sosterrà un vero e proprio corso di formazione specifico per l’utilizzo del Dae, aperto a quanti più operatori e cittadini possibili, così da garantire che la piazza e le vie limitrofe possano diventare un luogo presidiato e cardio-protetto a tutti gli effetti.

(foto d’archivio)

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