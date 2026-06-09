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SARONNO – Una giornata all’insegna della bicicletta, della natura e delle tradizioni locali quella vissuta domenica dai partecipanti all’ultima escursione organizzata dalla Fiab Saronno Ciclocittà. Il gruppo è partito da Saronno raggiungendo Voghera in treno, per poi proseguire in sella lungo la Greenway Voghera-Varzi, il percorso ciclopedonale ricavato sul tracciato di una storica linea ferroviaria dismessa e oggi diventato uno degli itinerari più apprezzati dagli amanti del cicloturismo nell’Oltrepò Pavese.

Durante il tragitto i partecipanti hanno attraversato paesaggi caratterizzati da vigneti e uliveti, facendo tappa nei centri di Retorbido e Godiasco e passando da Rivanazzano Terme, nota località termale della zona. Meta finale dell’escursione è stata Varzi, borgo storico dell’alta Valle Staffora celebre per il suo salame Dop e per il caratteristico centro medievale, con torri e antiche abitazioni in pietra. Qui i ciclisti saronnesi hanno avuto l’occasione di visitare gli stand della tradizionale Fiera del Salame, in corso nel fine settimana.

Dopo la sosta a Varzi, il gruppo ha fatto ritorno a Voghera percorrendo nuovamente la Greenway, questa volta favorita dalla leggera discesa del percorso, prima del rientro verso Saronno.

09062026