Città

SARONNO – Area verde riqualificata, più sicurezza e il ritorno dello Spray Park. Sabato 13 giugno apre ufficialmente la stagione estiva della piscina di via Miola, pronta ad accogliere cittadini e famiglie fino a lunedì 31 agosto con diverse novità pensate per migliorare l’esperienza degli utenti.

L’impianto resterà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, offrendo uno spazio dedicato al relax, allo sport e al divertimento per tutte le età.

Tra gli aspetti su cui è stata posta maggiore attenzione c’è la sicurezza. Per tutta l’estate sarà presente quotidianamente personale qualificato incaricato della vigilanza interna della struttura. Un presidio costante che avrà il compito di garantire il rispetto delle regole e contribuire a mantenere un ambiente sereno e sicuro per tutti i frequentatori.

Novità anche per gli spazi esterni. La piscina si presenta infatti con un’area verde completamente riqualificata, nuovi spazi relax e una rinnovata zona Vip, dotata di ombrelloni e sdraio riservati per chi desidera trascorrere la giornata in maggiore comodità.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle famiglie. Torna infatti lo Spray Park, l’area giochi d’acqua che negli ultimi anni è diventata uno dei punti di riferimento dell’estate saronnese. Scivoli, giochi interattivi, gallerie d’acqua e installazioni pensate per i più piccoli offriranno momenti di svago in un contesto controllato.

Nel corso della stagione sarà inoltre possibile organizzare feste di compleanno per bambini, con la possibilità di riservare spazi dedicati per trascorrere momenti speciali insieme ad amici e parenti.

L’appuntamento è quindi per sabato 13 giugno, quando prenderanno il via tre mesi di attività all’insegna del sole, del relax e del divertimento per tutta la famiglia.

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