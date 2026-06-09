Città

SARONNO – Trecento studenti del liceo Legnani hanno incontrato Massimo Petullo, sovrintendente della sezione operativa sicurezza cibernetica della polizia postale di Varese, e l’assistente capo coordinatore Giuseppe Bel Fiore: un incontro formativo incentrato sui rischi legati all’utilizzo del web, tenutosi lo scorso martedì 19 maggio all’auditorium Aldo Moro.

Il tema centrale del dibattito ha riguardato la responsabilità individuale nell’uso delle tecnologie digitali. Durante la sessione è stata evidenziata la facilità con cui, attraverso un singolo comando digitale, si possano causare danni a terzi. I relatori si sono soffermati in particolare sulla crucialità della consapevolezza in merito alla diffusione dei contenuti online e alla loro permanente reperibilità in rete, fattori che rendono tali dati costantemente accessibili al pubblico.

A conclusione della parte teorica, gli studenti e le studentesse sono stati coinvolti direttamente in un’attività didattica interattiva, partecipando a un quiz a squadre finalizzato a verificare le competenze acquisite durante l’incontro.

Il tema del rapporto dei giovani con il web sarà esplorato anche dalprogetto ministeriale denominato “A occhi aperti”, di prossimo avvio. Il programma prevede una serie di tappe e attività rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado appartenenti all’ambito di Saronno.

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