Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega Saronno sul tema della sicurezza. “La Lega Lombarda di Saronno sostiene con convinzione l’iniziativa dei cittadini saronnesi sulla sicurezza, condividendone lo spirito civico e la volontà di richiamare l’attenzione su un tema che sta profondamente a cuore a tutti: la sicurezza e il decoro della nostra città. Come Lega, abbiamo sempre appoggiato e continueremo ad appoggiare ogni iniziativa dei cittadini che chiedono più sicurezza. Perché la legalità non è un tema di parte: è un diritto di tutti. A differenza di chi si è limitato a parlare, la Lega ha agito concretamente”.

Quando Saronno era amministrata dal sindaco leghista Fagioli è stato introdotto il daspo urbano e sono stati avviati controlli continuativi e giornalieri sul territorio, anche con i cani antidroga, strumenti che hanno contribuito concretamente a dissuadere comportamenti criminali e a restituire sicurezza ai quartieri.

Sul fronte del controllo del territorio, grazie all’impegno dell’on. Candiani abbiamo ottenuto che i Carabinieri del Gruppo Cacciatori delle Alpi intervenissero anche nei boschi vicini a Saronno, aree spesso teatro di episodi preoccupanti e difficili da presidiare con le forze ordinarie.

E ancora, grazie alla determinazione del presidente Maroni e del sen. Peruzzotti, per la prima volta nella storia della città è stata istituita la presenza della Polizia Ferroviaria in stazione — un risultato che per troppo tempo era rimasto solo una promessa degli altri. Oggi quel piccolo presidio va potenziato e va trovata una sede stabile e qui entra in gioco l’amministrazione Pagani.

Il problema della sicurezza, tuttavia, non può essere circoscritto alla sola area della stazione ferroviaria. Pur essendo questa una zona con criticità evidenti, il degrado e il senso di insicurezza si estendono ormai a diversi quartieri della città per colpa delle giunte di sinistra che si sono succedute non occupandosi mai seriamente del problema.

È una realtà che molti saronnesi vivono ogni giorno, e che richiede interventi concreti sull’intero territorio comunale. C’è però una riflessione più profonda che dobbiamo fare. Se la devoluzione fosse stata approvata, oggi la situazione sarebbe molto diversa. La sicurezza sarebbe in mano alle Regioni, e i Comuni avrebbero competenze chiare e strumenti reali per intervenire. I cittadini saprebbero esattamente a chi rivolgersi e chi chiamare a rispondere. Invece oggi assistiamo a un continuo scaricabarile tra livelli istituzionali diversi, dove lamsindaco Pagani ha gioco facile a rinviare le proprie responsabilità ad altri e il problema resta irrisolto. Con la devoluzione, nessuno avrebbe potuto fare il gioco delle tre carte: le competenze sarebbero state trasparenti, i responsabili individuabili, e i cittadini non sarebbero stati lasciati soli.

Chiediamo con forza che l’amministrazione Pagani si svegli e smetta di nascondersi dietro alibi istituzionali. I saronnesi non possono aspettare ancora, e non meritano un’amministrazione che si limita a guardare altrove mentre la città cambia in peggio.

La Lega Lombarda di Saronno sarà sempre in prima linea accanto ai saronnesi che chiedono una città più sicura, più ordinata e più vivibile. Perché noi non promettiamo soltanto — noi lo abbiamo già dimostrato”.

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