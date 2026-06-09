Solaro

SOLARO – Sono stati 392 i partecipanti che domenica mattina hanno preso parte alla StraSolaro, la tradizionale manifestazione podistica che ha animato il paese con una mattinata all’insegna dello sport, del benessere e della socializzazione. La partenza è avvenuta dal centro sportivo di corso Berlinguer, preceduta da una sessione di riscaldamento collettivo curata dall’associazione In x Aut. Da lì il via alla camminata e alla corsa che hanno visto protagonisti cittadini, associazioni e famiglie.

Al termine della manifestazione sono stati premiati i gruppi più numerosi. Il primo posto è andato ad Avis Solaro con 32 partecipanti, seguita dai Gruppi Cammino con 30 iscritti e da In x Aut con 14. Quarta posizione per La Costa con 10 partecipanti. Spazio anche agli amici a quattro zampe con il premio speciale assegnato a Mia, Lord e Lola, mentre tra i riconoscimenti individuali sono stati premiati il partecipante più esperto, Gianfranco Fusi, classe 1942, e il più giovane, Cesare Maghella, nato nel 2026.

Per quanto riguarda la prova competitiva, il miglior tempo maschile è stato fatto segnare da Claudio Carnevali, che ha completato il percorso in 42 minuti. In campo femminile il successo è andato ad Annamaria Mazzetti, triatleta che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. L’Amministrazione comunale ha ringraziato gli organizzatori di Seim e Avis Solaro, i volontari, gli sponsor e le associazioni che hanno collaborato alla riuscita dell’evento, dando appuntamento ai prossimi mesi per nuove iniziative dedicate allo sport e alla salute sul territorio.

09062026