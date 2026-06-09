SARONNO – “Sono una mamma di Saronno scrivo perché sento spesso parlare dei nostri giovani con parole che li descrivono come svogliati, disinteressati, pigri, incapaci di impegnarsi o di stare insieme in modo positivo. Per questo motivo sento il bisogno di condividere ciò che ho visto con i miei occhi durante il concerto “Fuori Classe”, svoltosi all’ex Parco del Seminario come momento conclusivo dell’anno scolastico”.

Inizia così la lettera aperta di una mamma a ilSaronno

“Quella sera ho visto centinaia di ragazze e ragazzi vivere uno spazio pubblico in modo sereno, rispettoso e gioioso. Ho visto amicizie, sorrisi, musica, partecipazione. Ho visto giovani protagonisti della loro città, non come spettatori passivi ma come parte viva di una comunità che si ritrova e festeggia insieme.

Vorrei fare un complimento speciale ai ragazzi e alle ragazze che hanno avuto il coraggio di salire sul palco. Esibirsi davanti a tanti coetanei e a tante famiglie non è scontato: richiede impegno, preparazione e anche una buona dose di coraggio. Vederli cantare, suonare e mettersi in gioco con entusiasmo è stato uno dei momenti più belli della serata. Sono stati loro i veri protagonisti dell’evento e meritano un sincero applauso.

In un periodo in cui troppo spesso si parla dei ragazzi soltanto quando c’è un problema, credo sia importante raccontare anche ciò che funziona. L’atmosfera che si respirava era quella di una festa condivisa, inclusiva e pacifica, dove ciascuno poteva sentirsi accolto.

Desidero inoltre ringraziare l’assessora alle Politiche Giovanili Lucy Sasso per aver organizzato l’evento. Durante la serata l’ho vista ascoltare i ragazzi, seguirli e valorizzarli con cura, attenzione e discrezione, è bello vedere una politica vicina alle persone. Come genitore, penso che il compito delle istituzioni sia anche questo: creare occasioni in cui i ragazzi possano esprimersi, incontrarsi e sentirsi parte della città. “Fuori Classe” è stato un bell’esempio di come questo possa accadere.

Per una sera, i nostri giovani non sono stati oggetto di giudizi o stereotipi. Sono stati semplicemente ciò che sono: una risorsa preziosa per il presente e per il futuro della nostra comunità.

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