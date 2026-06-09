Città

SARONNO – Possibili disagi per i pendolari e i viaggiatori di Trenord tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno a causa di una serie di scioperi proclamati da alcune organizzazioni sindacali del settore ferroviario.

L’agitazione interesserà il trasporto ferroviario dalle 3 di giovedì 11 giugno fino alle 2 di venerdì 12 giugno e potrebbe avere ripercussioni sui servizi regionali, suburbani, aeroportuali e di lunga percorrenza gestiti da Trenord. Durante la giornata saranno comunque garantite le consuete fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In queste finestre orarie circoleranno i convogli inseriti nell’elenco dei servizi minimi garantiti, consultabile sul sito di Trenord.

Particolare attenzione dovranno prestare anche i viaggiatori diretti agli aeroporti. Per il collegamento tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto saranno infatti predisposti autobus sostitutivi senza fermate intermedie, con partenza da via Paleocapa a Milano. Saranno inoltre attivi i bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il servizio sostitutivo della linea S50, già interessata da lavori infrastrutturali. Trenord invita i passeggeri a verificare lo stato della circolazione prima di mettersi in viaggio, consultando il sito internet, l’app ufficiale e gli aggiornamenti in tempo reale disponibili nelle stazioni tramite monitor e annunci sonori.

09062026