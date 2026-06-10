Calcio

SARONNO – Una delle conferme più attese è arrivata. Andrea Vassallo continuerà a vestire la maglia dell’Fbc Saronno anche nella stagione 2026-2027. La società biancoceleste ha in queste ore ufficializzato la permanenza dell’attaccante classe 1997, protagonista dell’ultima annata e punto di riferimento del reparto offensivo. Una conferma importante per il club saronnese, reduce dalla migliore stagione degli ultimi anni, culminata con il raggiungimento della finale playoff di Eccellenza, poi persa contro la Solbiatese.

Vassallo rappresenta uno dei giocatori di maggiore esperienza e prestigio dell’intera categoria. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha fatto parte della rosa del Bologna e ha collezionato presenze anche con le nazionali giovanili azzurre Under 18 e Under 19, totalizzando complessivamente sei apparizioni. Nel corso della sua carriera ha inoltre disputato campionati professionistici con il Brescia in Serie B e con società di primo piano della Serie C come Carrarese e Catania, costruendosi un percorso di assoluto livello prima dell’approdo a Saronno.

L’attaccante continuerà quindi a mettere al servizio dei biancocelesti la propria esperienza, le qualità tecniche e il fiuto del gol, elementi che lo hanno reso uno dei protagonisti della stagione appena conclusa.

La conferma di Vassallo rappresenta un tassello significativo nella costruzione della squadra affidata alla dirigenza composta dal direttore generale Marco Proserpio e dai direttori sportivi Alfredo Ottolina e Carlo Rolla, impegnati a consolidare un gruppo che punta a recitare ancora un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza.

Nuovo portiere

Intanto in questi giorni il Fbc Saronno ha annunciato anche l’arrivo del niovo portiere, De Toni, e del difensore Mazzola.

10062026