Calcio

SARONNO – Prosegue il mercato dell’Fbc Saronno, che ha ufficializzato l’arrivo del difensore Luca Mazzola in vista della stagione 2026-2027.

Classe 1998, Mazzola approda in biancoceleste dopo l’ultima esperienza al Borgosesia e porta con sé un bagaglio importante di presenze maturate tra Serie D ed Eccellenza. Nel corso della sua carriera ha infatti vestito anche le maglie di Castellanzese, Tritium, Tuttocuoio e Sammaurese, accumulando esperienza in categorie superiori e confrontandosi con campionati di alto livello.

Difensore centrale, Mazzola è considerato un giocatore dinamico e affidabile, capace di abbinare solidità difensiva e buona qualità tecnica. Un profilo che la dirigenza saronnese ritiene adatto per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. L‘operazione rientra nel lavoro di costruzione della nuova rosa portato avanti dal direttore generale Marco Proserpio insieme ai direttori sportivi Alfredo Ottolina e Carlo Rolla, impegnati a dare continuità al progetto tecnico del club.

Il Saronno si presenta infatti ai nastri di partenza del nuovo campionato forte dell’ottima stagione appena conclusa, la migliore degli ultimi vent’anni. I biancocelesti hanno infatti raggiunto la finale playoff del girone di Eccellenza, arrendendosi soltanto alla Solbiatese nel match decisivo. Con l’arrivo di Mazzola la società aggiunge esperienza e qualità a una squadra che punta a confermarsi tra le protagoniste del campionato anche nella stagione 2026/27.

10062026