Calcio

SARONNO – Prosegue la costruzione dell’Fbc Saronno che affronterà il campionato di Eccellenza 2026-2027. La società biancoceleste ha annunciato l’ingaggio del portiere Andrea De Toni, nuovo rinforzo per la rosa a disposizione dello staff tecnico.

Classe 1994, De Toni porta in dote una lunga esperienza maturata tra Serie D ed Eccellenza, categorie nelle quali ha difeso i colori di numerose società. Nell’ultima stagione ha militato nella Rhodense, una delle protagoniste del girone di Eccellenza, mentre in passato ha vestito anche la maglia dell’Ardor Lazzate.

Nel presentare il nuovo acquisto, il club saronnese ha sottolineato le qualità del giocatore, definendolo un portiere capace di garantire esperienza, affidabilità e personalità. Leadership, sicurezza tra i pali e profonda conoscenza della categoria sono infatti le caratteristiche che hanno convinto la dirigenza a puntare su di lui. L’arrivo di De Toni rappresenta un ulteriore tassello del lavoro portato avanti dal direttore generale Marco Proserpio e dall’area sportiva guidata da Alfredo Ottolina e Carlo Rolla, impegnati nella costruzione della squadra che dovrà affrontare la prossima stagione.

De Toni prende il posto di Todesco, portiere saronnese nelle ultime due stagioni.

Il Saronno ripartirà dopo un’annata da ricordare, conclusa con il miglior risultato dell’ultimo ventennio. I biancocelesti hanno infatti raggiunto la finale playoff del campionato di Eccellenza, arrendendosi soltanto alla Solbiatese nell’atto conclusivo della post season.

10062026