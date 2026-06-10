Calcio

LAZZATE – Una delle prime e più importanti mosse dell’Ardor Lazzate in vista della stagione 2026-2027 è la conferma di Giuseppe Torraca. L’attaccante continuerà infatti a vestire la maglia gialloblù anche nel prossimo campionato di Eccellenza. Arrivato durante il mercato invernale, Torraca si è rivelato un elemento determinante nella seconda parte della stagione, contribuendo con sei reti al raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Gol pesanti che hanno accompagnato la grande rimonta della formazione brianzola.

L’Ardor era infatti partita con diverse difficoltà, ma nel corso dei mesi ha saputo cambiare marcia, risalendo la classifica fino a conquistare una tranquilla posizione di centroclassifica al termine del campionato. La permanenza di Torraca rappresenta una notizia particolarmente importante per il club. L’attaccante è infatti considerato uno dei migliori interpreti del ruolo nella categoria e può vantare una lunga esperienza nei campionati dilettantistici lombardi. Nel suo curriculum figura anche un’importante esperienza con la Solbiatese, altra protagonista dell’Eccellenza regionale.

Con un breve comunicato la società ha ufficializzato la conferma del giocatore: “Tutto vero: Torraca vestirà ancora la maglia dell’Ardor Lazzate”. Un segnale chiaro delle ambizioni del club, che punta a ripartire dalle certezze costruite nella seconda parte della stagione appena conclusa.

10062026