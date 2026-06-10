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CASTIGLIONE OLONA – Un fine settimana dedicato alla storia, all’archeologia e alla valorizzazione del patrimonio culturale della Valle Olona. Sabato 13 e domenica 14 giugno tornano le Giornate europee dell’archeologia, iniziativa che coinvolgerà numerosi siti del territorio con visite guidate, laboratori, incontri e aperture straordinarie.

Il programma

Il programma interesserà il Parco archeologico di Castelseprio, il monastero di Torba, il monastero di Cairate, il Museo della Collegiata e il Museo civico Branda Castiglioni di Castiglione Olona, oltre alla sede della Società gallaratese per gli studi patri.

Si parte sabato 13 giugno alle 11 al Parco archeologico di Castelseprio con la presentazione del “Progetto internazionale Vista”, innovativo progetto di ricerca dedicato alla chiesa di Santa Maria foris portas.

Sempre sabato, alle 11 e alle 15, il monastero di Torba ospiterà le visite guidate con l’archeologo, un percorso dedicato alle più recenti scoperte emerse dagli scavi.

Alle 14.30, ancora nel Parco archeologico di Castelseprio, è in programma “Scatti dal passato”, laboratorio per bambini dedicato alla fotografia come strumento di memoria.

A Cairate, invece, sono previste due visite guidate alle 15 e alle 17 al monastero di Santa Maria Assunta, per approfondire la storia millenaria del complesso monastico.

La giornata di sabato si concluderà alle 21 nel Parco archeologico di Castelseprio con “Il bosco dopo il tramonto”, passeggiata serale accompagnata dalle Guardie ecologiche volontarie.

Ricco anche il programma di domenica 14 giugno. Al Parco archeologico di Castelseprio si terranno tre appuntamenti con “Scavi aperti”, visite guidate agli scavi e ai progetti di ricerca in corso, alle 11, alle 14.30 e alle 16.

Al Museo della Collegiata di Castiglione Olona sono invece previste due visite, alle 10.30 e alle 15.30, nell’ambito dell’iniziativa “Archeologia e arte al museo”, dedicata alle scoperte archeologiche del 2025.

La Società gallaratese per gli studi patri aprirà straordinariamente la propria sede, l’ex convento francescano di Gallarate, dalle 14 alle 18, con visite guidate e percorsi di approfondimento.

Alle 15 il monastero di Torba proporrà “Monastero in famiglia”, laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni dedicato al mestiere dell’archeologo.

Sempre alle 15 e alle 17 torneranno le visite guidate al monastero di Santa Maria Assunta di Cairate.

A Castiglione Olona, infine, alle 16 il Museo civico Branda Castiglioni ospiterà “Un pomeriggio tra Rinascimento e archeologia”, visita guidata che consentirà ai partecipanti di approfondire la storia e le collezioni del museo cittadino.

L’iniziativa coinvolge numerosi enti e istituzioni del territorio, tra cui il Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio, il Fai con il monastero di Torba, il Comune di Castiglione Olona, il Museo della Collegiata, il Museo civico Branda Castiglioni, la Pro loco di Cairate e la Società gallaratese per gli studi patri, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla conoscenza del patrimonio storico e archeologico della Valle Olona.

10062026