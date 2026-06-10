Città

SARONNO – “Ringrazio la sindaco per la celerità nel rispondere al mio intervento , che non è un’opinione personale, ma piuttosto la segnalazione di un disagio concreto raccolto da genitori preoccupati”.

Inizia così la nota di Marina Ceriani esponente di Fratelli d’Italia che replica alla nota della sindaca Pagani

“La risposta – accompagnata dalle dalle scuse – conferma pienamente ciò che avevo sottolineato: ritardo nella comunicazione delle informazioni, copertura del periodo identica agli anni precedenti, strutture disponibili sostanzialmente invariate, pianificazione ancora in corso di definizione nonostante l’avvio previsto a breve.

Accolgo con spirito costruttivo la promessa dell’Amministrazione di una offerta sensibilmente migliorata e se tale miglioramento sarà effettivamente riscontrabile, come promette la replica e come chiedono le famiglie, non potremo che essere tutti soddisfatti per il servizio offerto a genitori e bambini.

Resta tuttavia fondamentale che, per il futuro, la programmazione dei servizi educativi estivi sia puntuale, trasparente e realmente adeguata, evitando il ripetersi di criticità.

Il mio impegno rimane lo stesso: dare voce ai cittadini, soprattutto quando si tratta di servizi fondamentali , perciò mi auguro un’altrettanto celere risposta anche sul futuro delle classi dell’istituzione Zerbi”.

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