Sport

BESNATE – Continua crescita per i giovanissimi ciclisti del Pedale Saronnese che, dopo gli ottimi risultati ottenuti a Carbonate lo scorso 24 maggio, conquista altri straordinari piazzamenti nelle gare disputate domenica 31 maggio a Besnate in occasione della 35° edizione del Gran Premio Porrini, la competizione cittadina dedicata ciclistica dedicata alla categoria Giovanissimi femminile e maschile organizzata dal Gruppo Sportivo Prealpino.

Durante la gara cittadina di Besnate sono spiccati tra i saronnesi Samuele Volontè nella categoria G1 e Martina Balestrini in G6, entrambi protagonisti di un bellissimo e prestigioso terzo posto che gli ha permesso di salire sul podio. Bravi anche Tommaso Aleotti, reduce di un quarto posto nella categoria G5, e Cristian Verardo che, alle prime gare ufficiali disputate in strada, riesce a non staccarsi dal gruppo di testa mettendo in mostra grande potenziale di crescita.

Risultati e podi di prestigio che regalano, ancora una volta, grande soddisfazione alla società ciclistica saronnese che conferma il momento di continua crescita intrapreso già da inizio stagione.

(foto da Facebook)

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