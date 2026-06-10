Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della consigliera comunale del Pd Chiara Angaroni durante il dibattito sulla mozione sul commercio nell’ultimo consiglio comunale.

Mi sento di dissentire sul punto della mozione relativo agli eventi ovvero che “le manifestazioni e gli eventi organizzati in città, pur registrando in alcuni casi una buona affluenza di pubblico, non si traducono automaticamente in un incremento significativo delle vendite per gli esercizi commerciali, come dimostrato da numerose situazioni in cui a strade affollate corrispondono negozi vuoti”.

E’ vero che non tutti gli eventi hanno una ricaduta sul commercio ma a mio avviso occorre fare ed incrementare gli eventi per rendere vivo il centro storico.

Una città vissuta, è una città che attira persone anche dai paesi limitrofi e per forza il commercio ne trae beneficio.

Meno eventi si organizzano, indubbiamente si hanno meno ingressi in citta’. Investire sulla Cultura significa creare le occasioni per far crescere Saronno: questo rientra nel Marketing territoriale.

Faccio un esempio concreto: il recente Festival della Poesia. Penso alla strategia vincente di portare gli eventi del Festival dentro gli esercizi commerciali, in questo modo il pubblico ha consumato nei bar e acquistato nei negozi.

Ovvio che non si puo’ risolvere la desertificazione ma e’ un un investimento investire negli eventi e non una perdita.

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