Saronnese

GERENZANO – Si conclude con risultati significativi l’anno di attività del progetto “Spazio-mondi Migranti”, iniziativa coordinata da Chiara Mariani e dedicata al supporto educativo e all’inclusione sociale promossa dall’associazione Nabad Milano Odv con il sostegno della Cooperativa Scelag. Nel corso dell’anno scolastico il progetto ha aiutato complessivamente 75 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le attività si sono sviluppate attraverso momenti dedicati all’aiuto nello svolgimento dei compiti, organizzati il sabato mattina, e laboratori proposti nelle giornate del venerdì.

Un elemento centrale dell’iniziativa è stato l’accompagnamento personalizzato degli studenti: i volontari hanno potuto seguire con continuità bambini e ragazzi appartenenti alla stessa classe, costruendo un rapporto di fiducia reciproca e relazione educativa stabile. L’iniziativa non si è limitata al sostegno scolastico dei minori. Tra i percorsi proposti è stata infatti inserita anche la cosiddetta “scuola delle donne”, rivolta alle adulte straniere che desiderano migliorare le proprie competenze linguistiche e comunicative.

Fondamentale si è rivelato anche il servizio di accudimento dei figli, organizzato per consentire alle mamme impegnate nelle lezioni di frequentare il percorso formativo senza difficoltà.

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