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SARONNO – In occasione dell’(H)open day Emicrania, promosso da fondazione Onda Ets attraverso il network di ospedali aderenti al circuito Bollino Rosa, di cui Asst Valle Olona fa parte con i presidi ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate, il 17 giugno si terranno delle visite gratuite dedicate a diagnosi, prevenzione e cura.

Giunto alla sua quarta edizione, l’(H)open say Emicrania vuole favorire una presa in carico appropriata e una maggiore consapevolezza su una malattia neurologica cronica che colpisce più di 6 milioni di italiani, la maggior parte dei quali sono donne. Nel nosocomio saronnese, Elisa Capiluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite che si svolgeranno nell’ambulatorio di neurofisiologia (II piano – Pad. Verde, ingresso ovest) dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 15. Per prenotare, inviare una mail a [email protected]

“L’emicrania è una malattia neurologica cronica e invalidante, spesso caratterizzata da attacchi frequenti di cefalea con intensità da moderata a severa. In occasione di questi attacchi, solitamente compaiono anche nausea, vomito, ipersensibilità a stimoli sensoriali (rumori, odori, ecc.)”, sottolinea Capiluppi, “In base ai dati condivisi dall’organizzazione mondiale della sanità, a livello globale, l’emicrania è la terza malattia più frequente, nonché la seconda più disabilitante. A livello nazionale, le stime parlano di più di 6 milioni di persone affette da questa malattia, dei quali all’incirca il 70% sono donne”.

“La frequenza della malattia nel genere femminile è di circa 3 volte in più rispetto agli uomini e ciò è dovuto in larga parte per il ruolo giocato dagli ormoni sessuali femminili”, precisa Capiluppi, “nonostante l’evidente diffusione della patologia e l’inevitabile impatto sociale, l’emicrania resta tristemente sia poco diagnosticata che sotto-trattata, con il rischio evidente di cronicizzazione della malattia”.

“Abbiamo deciso di partecipare attivamente in questa iniziativa proprio per sensibilizzare la popolazione sull’importanza fondamentale del riconoscimento precoce dei sintomi; solo così è possibile favorire un accesso tempestivo ai percorsi di diagnosi e cura, migliorando la qualità della

vita dei pazienti”, conclude la Dr.ssa Francesca Crespi, Direttore Sanitario di Asst Valle Olona, “E’ necessario che la popolazione comprenda che l’emicrania non è un semplice mal di testa, ma una vera e propria patologia neurologica, grave e disabilitante”.

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