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TRADATE – Stabilimento fermo e adesione molto elevata allo sciopero generale di otto ore proclamato venerdì 5 giugno alla IbssTechnology Spa. A renderlo noto sono le organizzazioni sindacali e la Rsu aziendale, che parlano di una partecipazione massiccia dei lavoratori ai reparti produttivi e di un presidio permanente davanti ai cancelli dell’azienda.

La presa di posizione arriva anche in risposta al comunicato diffuso dall’azienda nei giorni scorsi. Secondo Fiom-Cgil Varese e i rappresentanti dei lavoratori, l’ampia adesione alla protesta dimostrerebbe come le misure di welfare introdotte dall’azienda, compreso il riconoscimento di 6,30 euro per il lavoro notturno, non siano considerate sufficienti dal personale.

“Le misure unilaterali e i 6,30 euro di welfare per il notturno sbandierati dall’azienda non rispondono alle reali esigenze dei lavoratori” affermano sindacato e Rsu. “Il personale chiede aumenti strutturali, concordati a partire dalle proprie esigenze, non mance virtuali calate dall’alto”.

Nel comunicato viene inoltre richiamato il dato della crescita aziendale. I rappresentanti sindacali sottolineano come la stessa IBS Technology abbia dichiarato una crescita media del fatturato del 12 per cento annuo negli ultimi vent’anni sotto la gestione del gruppo Hydac. Un elemento che, secondo Fiom-Cgil e Rsu, dimostrerebbe la presenza delle condizioni economiche necessarie per avviare una contrattazione di secondo livello.

“Questi dati certificano che esistono tutti i margini economici per aprire la contrattazione di secondo livello e concordare, come previsto dal contratto nazionale dei metalmeccanici e già applicato in numerose aziende del territorio, un premio di risultato dignitoso per chi produce questa ricchezza” spiegano i rappresentanti dei lavoratori.

Nella nota viene anche raccolto l’invito al dialogo espresso dall’azienda. “L’azienda scrive di voler proseguire un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali in un clima di rispetto reciproco. Noi raccogliamo la sfida e comunichiamo fin da ora la nostra piena e immediata disponibilità a un incontro per aprire la trattativa. Passiamo dalle parole ai fatti: l’azienda ci convochi”.

In attesa dell’apertura di un tavolo negoziale su premio di risultato, salario e conciliazione tra vita lavorativa e personale, le organizzazioni sindacali confermano il mantenimento dello stato di agitazione e il blocco della flessibilità e delle prestazioni straordinarie.

La nota è firmata da Alessandro Gravante della Fiom-Cgil Varese.

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