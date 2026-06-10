Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Insieme e Libertà per Gerenzano in risposta al centrodestra sul bilancio consuntivo 2025 e risultato di gestione.

L’Amministrazione comunale interviene per chiarire quanto dichiarato dalla Lega nella recente dichiarazione di voto sul rendiconto 2025, diffusa in Consiglio comunale e successivamente sui social. Secondo la maggioranza, si tratta di una ricostruzione “distorta”, basata su “interpretazioni errate dei dati contabili”.

Entrate comunali: “Nessun buco da 2 milioni, i numeri reali sono altri”

La Lega sostiene che oltre 2 milioni di euro “restano sulla carta”. L’Amministrazione precisa invece che:

Accertato 2025: € 9.656.089,04

Incassato 2025: € 7.480.125,35

Incassato nel 2026 su accertato 2025: € 858.714,04

Da incassare (al 23/05/2026): € 1.292.376,87 di cui: a ddizionale comunale Irpef 2025 a saldo (riversamenti ordinari F24 AGE) €. 409.551,00 (somme che lo stato ritorna ai Comuni nell’anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi – cioè somme che si incasseranno nel 2026 ma che vengono accertate nel bilancio 2025), Tari ruolo 2025 €. 356.145,12, somme ancora da incassare dal ruolo emesso con bollettazione fine dicembre 2025 ma non ancora corrisposte dai cittadini che hanno ricevuto la bollettazione, a ttività accertativa Imu/Tasi/Tari Saronno Servizi Spa 387.932,00 su 665.017,00 accertato entro il 31.12.2025 e soggetto a riversamenti trimestrali a consuntivo (somme che verranno incassate nel corso dell’anno 2026 ma di competenza del bilancio 2025), s anzioni al Cds €. 47.176,75 somme ancora da incassare ma non corrisposte dai cittadini a cui sono state elevate contravvenzioni.

Conclusione: la quota realmente non ancora riscossa ammonta a € 519.766,65, pari al 5,35%, valore definito “in linea con la normale fisiologia dei bilanci comunali”.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: “La Lega confonde competenza e residui”

Il gruppo di opposizione parla di oltre 6,4 milioni di euro. L’Amministrazione chiarisce che il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità effettivo per il 2025, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, è pari a € 2.099.401,15, a fronte di residui attivi per € 2.719.444,61.

Il calcolo, ricorda la maggioranza, è stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e dalla Corte dei Conti. Una lettura approfondita e consapevole avrebbe evitato ai consiglieri leghisti la sottolineatura di un dato che non corrisponde alla realtà.

Investimenti e spesa corrente: “Scelte responsabili, non propaganda”

Gli investimenti – circa un milione di euro – sono definiti “coerenti con la capacità di spesa reale dell’ente”. Si ricorda che l’unico modo per aumentare gli investimenti sarebbe ricorrere ai mutui, «che graverebbero sulla tassazione locale» essendo la rata di rimborso del prestito “spesa corrente”. Quanto alla spesa corrente, si ricorda che l’aumento dei costi è legato a inflazione, rinnovi contrattuali, costi energetici, “fenomeni che riguardano tutti i Comuni italiani”, forse temi sconosciuti alla compagine leghista.

Pagamenti ai fornitori: “Comune virtuoso, non in ritardo”

La Lega parla di “quasi mezzo milione pagato oltre le scadenze”. I dati ufficiali riportati dall’Amministrazione sono:

Tempo medio di pagamento 2025: 11 giorni

Totale pagato ai fornitori: € 4.913.944,66

Importo non ancora liquidato: € 360,52, pari ad una percentuale dello 0.0073%

«Numeri che confermano l’affidabilità del Comune». Come aveva consigliato l’assessore, in sede consiliare, avrebbero fatto meglio a chiedere il senso e la ragione di un dato (quasi mezzo milione) che non rispecchia l’affidabilità del Comune di Gerenzano.

Verifica amministrativa: “Nessuna sospensione, nessun atto inefficace”

La verifica degli atti avviene due volte l’anno tramite estrazione. Nel 2025 una delle due estrazioni non è stata effettuata per carenza di personale, “senza alcun impatto sulla validità degli atti”.

Respingiamo con forza ogni lettura “distorta” dei dati di bilancio, effettuata ad arte per screditare l’Amministrazione Comunale a prescindere dalla verità dei numeri.

Concludiamo ricordando che: “Il paese è curato, i servizi funzionano e il personale lavora con impegno. L’amministrazione è sempre disponibile ad ascoltare i cittadini e risolvere, dove possibile, le criticità segnalate. Assicuriamo la compagine leghista che La maggioranza continuerà il proprio cammino amministrativo sino alla prossima tornata elettorale con lo stesso impegno profuso sin dal primo giorno di quasi quindi anni fa per il bene della comunità gerenzanese. E l’opposizione leghista: tutto qui? Non saper leggere i numeri di bilancio, inventare situazioni che non esistono, raccontare una realtà distorta è una grave responsabilità politica.”

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