Saronnese

CISLAGO – Si è conclusa con una sconfitta contro i “Parenti Stretti” la nuova avventura televisiva delle “Tre e un Quarto”, il trio del Basso Varesotto tornato martedì 9 giugno negli studi di “Reazione a Catena” su Rai 1 per la speciale “Sfida dei Campioni”.

Come sempre Elisa Ferrazzano di Cislago, Carolina Iadanza di Lonate Ceppino e Letizia Bianchini di Venegono Inferiore hanno affrontato il gioco con il sorriso, l’entusiasmo e l’allegria che le hanno rese popolari tra il pubblico del quiz televisivo. Le tre concorrenti sono state protagoniste di una puntata vivace e ricca di simpatia, ritrovando il palco che le aveva consacrate tra le squadre più amate della trasmissione.

La loro presenza nel torneo non è casuale. Le Tre e un Quarto sono infatti una delle dodici squadre storiche selezionate per partecipare alla “Sfida dei Campioni”, la competizione che mette di fronte alcuni dei concorrenti più forti delle passate edizioni per decretare i migliori tra i migliori.

Per le tre ragazze del Varesotto si è trattato di un ritorno speciale. La loro prima partecipazione risale infatti a quattro anni fa, quando alla guida del programma c’era Marco Liorni. Fin dal debutto riuscirono a conquistare il pubblico grazie all’affiatamento e alla capacità di affrontare le prove con leggerezza e determinazione.

Nel corso della loro esperienza televisiva avevano ottenuto risultati importanti, arrivando fino a imporsi nel torneo dei campioni e conquistando un posto di rilievo nella storia recente del programma. Un percorso che ha permesso loro di essere inserite tra le squadre richiamate per questa edizione speciale.

Nella puntata andata in onda martedì sera il cammino si è però fermato contro i “Parenti Stretti”, che hanno avuto la meglio nel confronto diretto. Nonostante l’eliminazione, Elisa, Carolina e Letizia hanno confermato le caratteristiche che le hanno sempre contraddistinte: spontaneità, complicità e tanta voglia di divertirsi.

Per il pubblico del Saronnese e del Basso Varesotto resta comunque la soddisfazione di aver rivisto in televisione una squadra che, negli anni, ha saputo portare il territorio sotto i riflettori di una delle trasmissioni più seguite del preserale di Rai 1.

(per la foto si ringrazia la nostra lettrice Marisa)

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