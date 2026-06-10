Comasco

LOMAZZO – Ha riaperto ieri al pubblico l’ufficio postale di viale Somaini dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. L’intervento rientra nel programma nazionale dedicato ai Comuni con meno di 15 mila abitanti e ha consentito di rinnovare completamente la sede lomazzese, che entra così a far parte delle 102 strutture già riqualificate in provincia di Como.

I lavori hanno interessato sia gli spazi destinati all’accoglienza del pubblico sia gli aspetti legati all’accessibilità e all’efficienza energetica. La sala clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori, è stata realizzata una corsia dedicata agli ipovedenti e sono state introdotte soluzioni a basso impatto ambientale, comprese nuove illuminazioni a basso consumo energetico. È stato inoltre installato uno sportello ribassato per agevolare l’accesso ai servizi.

Grazie al progetto Polis, oltre ai tradizionali servizi postali, l’ufficio può ora offrire numerosi servizi della Pubblica amministrazione. Tra questi figurano il rilascio dei certificati anagrafici e alcuni servizi Inps, come il cedolino della pensione, la Certificazione unica e il modello Obis M. Tra le novità più significative vi è anche la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello postale, senza doversi recare in Questura, con l’opzione della consegna del documento a domicilio.

Gli orari di apertura

L’ufficio postale di viale Somaini è nuovamente operativo con il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Secondo Poste Italiane, il progetto Polis rappresenta un investimento volto a rafforzare la presenza dei servizi pubblici sul territorio e a valorizzare il ruolo degli uffici postali come punto di riferimento per i cittadini.

10062026