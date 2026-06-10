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SARONNO – Mercoledì 10 giugno, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti e da deboli piogge distribuite nel corso della giornata, con una temporanea intensificazione dei fenomeni nelle ore pomeridiane.

A Saronno il tempo si presenterà prevalentemente grigio fin dal mattino, con nuvolosità compatta e precipitazioni generalmente deboli. Nel corso del pomeriggio le piogge potranno risultare un po’ più insistenti, mentre in serata è atteso un graduale attenuarsi dei fenomeni. Sono previsti complessivamente circa 7 millimetri di pioggia. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con una minima di 17°C e una massima che potrà raggiungere i 27°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata: al mattino soffieranno da Est-Nordest, mentre dal pomeriggio tenderanno a provenire da Nordovest. Non sono presenti allerte meteo.

La situazione è legata all’approfondimento di una circolazione depressionaria che interesserà la Lombardia, favorendo condizioni di instabilità e una diffusa copertura nuvolosa. Sulle aree di pianura e sulle zone pedemontane saranno possibili piogge sparse, mentre sui rilievi non si escludono rovesci localmente più frequenti. In serata è prevista una generale attenuazione delle precipitazioni su gran parte della regione. Anche nel resto della Lombardia il quadro meteorologico sarà simile, con molte nubi, precipitazioni deboli o moderate a seconda delle zone e un miglioramento graduale verso la fine della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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