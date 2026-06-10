Saronnese

UBOLDO / ORIGGIO – Nubifragio e grandinata, a Saronno è caduta tanta acqua ma nei paesi dell’immediato circondario è andata anche peggio. A Uboldo il temporale è stato così furioso che in un attimo ha riempito d’acqua le strade e reso la visibilità quasi nulla. Stesso discorso pure in alcune zone della vicina Origgio dove a testimoniare il maltempo pomeridiano la presenza lungo le strade di tanti rametti e foglie provenienti dagli alberi a bordo strada.

A Caronno Pertusella segnalata la caduta di un albero in via Sampietro.

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(foto:: alcune immagini del maltempo che ha caratterizzato questo pomeriggio fra Uboldo e la vicina Origgio)

10062026