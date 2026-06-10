Saronnese

ORIGGIO – Sarà inaugurata venerdì 12 giugno la nuova “Porta del Parco di Origgio”, realizzata dal Parco dei Mughetti nell’ambito del progetto “Sistemi Verdi”. L’appuntamento è fissato alle 20 nell’area raggiungibile a piedi dal termine di via Di Vittorio, dove cittadini e famiglie potranno conoscere da vicino il nuovo intervento dedicato alla valorizzazione del territorio e della rete ecologica locale.

L’iniziativa è promossa dal Parco dei Mughetti in collaborazione con il Comune di Origgio e rappresenta un nuovo tassello nel percorso di miglioramento dell’accessibilità e della fruizione delle aree verdi del territorio.

Nel corso della serata verranno illustrati gli obiettivi e le caratteristiche della nuova Porta del Parco, realizzata nell’ambito dell’iniziativa “Sistemi Verdi”, progetto finalizzato alla tutela e alla connessione degli spazi naturali attraverso interventi di riqualificazione ambientale e percorsi dedicati alla mobilità lenta. L’area individuata a Origgio diventerà un nuovo punto di accesso e di accoglienza per i visitatori, favorendo la conoscenza del patrimonio naturalistico del Parco dei Mughetti

Accanto alla presentazione istituzionale sarà proposta un’attività di educazione ambientale dedicata ai bambini, pensata per avvicinare le nuove generazioni ai temi della sostenibilità, della biodiversità e della conoscenza dell’ambiente naturale. L’iniziativa offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire il territorio attraverso momenti ludici e formativi all’aria aperta. Al termine dell’inaugurazione è previsto un piccolo rinfresco aperto ai partecipanti.

Il ritrovo è fissato alle 20 alla nuova porta del Parco, raggiungibile a piedi dal termine di via Di Vittorio a Origgio. La partecipazione all’evento è libera.

L’inaugurazione rappresenta un momento significativo per il territorio, con l’obiettivo di valorizzare uno degli accessi al Parco dei Mughetti e promuovere una maggiore fruizione degli spazi verdi da parte della comunità.

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