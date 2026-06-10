Solaro

SOLARO – Cresce la preoccupazione tra i proprietari di cani che frequentano il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Segnalato infatti un aumento della presenza di zecche e dei casi di babesiosi, una malattia trasmessa da questi parassiti e potenzialmente molto pericolosa per gli animali. Secondo la segnalazione, negli ultimi mesi sarebbero stati registrati diversi casi della patologia, nota anche come piroplasmosi, con alcuni episodi che avrebbero richiesto cure veterinarie particolarmente impegnative e, in alcuni casi, sarebbero stati segnalati anche decessi.

Tra gli aspetti che destano maggiore preoccupazione vi è il fatto che alcuni dei cani colpiti risultavano già protetti con le normali profilassi antiparassitarie. Una circostanza che, secondo i promotori della segnalazione, potrebbe essere collegata a una forte presenza di zecche nelle aree boschive e nei sentieri del parco.

Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea si estende tra le province di Milano, Monza e Brianza, Como e Varese ed è frequentato ogni anno da migliaia di escursionisti, sportivi e proprietari di animali. La vicenda potrebbe ora aprire un confronto tra cittadini, veterinari ed enti territoriali per valutare l’effettiva diffusione del fenomeno e le eventuali misure di prevenzione.

10062026