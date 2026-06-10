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CARONNO PERTUSELLA – Un esordio trionfale oltre ogni aspettativa che riscrive la storia della società. L’associazione sportiva Astrea Gym di Caronno Pertusella ha lasciato un segno indelebile ai Campionati Nazionali Csi di ginnastica ritmica, svoltisi al Pala-sport Bella Italia di Lignano Sabbiadoro dal 10 al 17 maggio.

Al loro debutto assoluto in una competizione nazionale, le giovani atlete caronnesi sono riuscite a conquistare un bottino straordinario di ben undici medaglie complessive. Il gradino più alto del podio e il titolo di campionesse italiane sono arrivati grazie alle splendide prove della coppia formata da Matilde Busiello e Gaia Filippini, capaci di imporsi nella categoria Esordienti Base. Le due ginnaste hanno centrato una magnifica doppietta portando a casa anche un argento.

Grandi soddisfazioni sono arrivate anche dalla Coppia 1ª Categoria Base composta da Gaia Colisello e Giulia Marzola, che si sono laureate vicecampionesse italiane. Nel settore delle squadre, la formazione delle Lupette di livello Base (composta da Alice Basilico, Nara Casalini, Isabella Korreshi, Bianca Mariani e Sofia Pavesi) ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nell’attrezzo unico e un bronzo nel misto, chiudendo al secondo posto nella classifica generale assoluta.

Ottimo anche il piazzamento della squadra delle Esordienti Entry denominata Asterope (con Alice Asquini, Francesca Frezza, Chantal Gagliano, Sophia Montero e Martina Vinci), che ha agguantato la quinta posizione.

A livello individuale, la vera e propria dominatrice della spedizione è stata Gaia Filippini. Impegnata nella categoria Lupette Base, la ginnasta ha firmato una memorabile tripletta d’oro laureandosi campionessa nazionale nell’assoluta, nel corpo libero e nel cerchio. Nella stessa categoria, Matilde Busiello ha brillato con ottimi piazzamenti tra cui spiccano un bronzo al corpo libero e un argento al cerchio. Tra le Lupette Entry si è distinta Francesca Frezza, classificatasi al quarto posto e prima assoluta tra le atlete lombarde, seguita dalle compagne di squadra Isabella Korreshi al settimo posto e Sofia Pavesi all’ottavo.

Il fine settimana ha visto ottime performance anche nel settore Allieve Base, dove Giulia Marzola ha ottenuto la quinta posizione assoluta e Gaia Colisello la settima, piazzandosi poi rispettivamente al nono posto alla palla e al decimo alla fune. Ottimi riscontri anche da Alice Basilico, venticinquesima nell’Allieve Entry fune. A completare il quadro dei successi societari ci hanno pensato Matilde Bonfieni e Francesca Fici, che hanno ben figurato nella gara di Coppia Entry 2ª Categoria.

Un fine settimana da incorniciare per il sodalizio di Caronno Pertusella, che raccoglie i frutti di un grande lavoro di squadra basato sulla passione e sullo spirito di gruppo, ponendo le basi per un futuro radioso nella ginnastica ritmica.

(foto dalla pagina Instagram di Astrea Gym)

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