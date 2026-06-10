Città

SARONNO – Il consigliere comunale del Partito democratico Roberto Spreafico interviene dopo il dibattito di martedì sera in consiglio comunale, che ha evidenziato l’urgenza di mettere mano al regolamento dell’assemblea civica.

“È arrivato il momento di intervenire sul regolamento comunale”, esordisce Spreafico, richiamando quanto accaduto nella seduta di martedì. Al centro della polemica, una questione interpretativa sulla presentazione degli emendamenti alle mozioni. “Nell’episodio il presidente Licata non ha fatto altro che rispettare la legge. Il regolamento prevede che qualsiasi emendamento a una mozione debba essere presentato almeno quattro giorni prima della seduta del consiglio, per permettere a tutti i consiglieri di essere edotti sul contenuto della modifica proposta. Lo stesso articolo, però, permette di emendare anche durante la seduta, ma solo a seguito della discussione.”

Secondo Spreafico, la ratio della norma è chiara: “Non si tratta di una mera questione temporale. A seguito della discussione potrebbero sorgere elementi che portano un consigliere a voler emendare ulteriormente la mozione, ma se all’inizio della discussione la modifica è già pronta, significa che si tratta dell’emendamento che doveva essere presentato quattro giorni prima e che non ha rispettato tali tempi. In tal caso, è inammissibile.”

Un episodio che, per il consigliere dem, non fa altro che confermare una criticità strutturale: “La causa di questo problema di interpretazione è attribuibile ad alcune norme del regolamento talvolta poco chiare o ambigue. Per esperienza professionale e per quanto già verificato so che l’attuale regolamento è stato comunque frutto di un buon lavoro da parte di chi l’aveva predisposto, ma deve ora essere integrato a fronte di evidenti criticità.”

Spreafico inquadra il problema in una prospettiva più ampia: “Tutti i documenti normativi, a qualsiasi livello, sono figli del loro tempo. In ogni caso, necessitano di integrazioni a seguito delle nuove esigenze sorte o anche dei problemi di interpretazione che sono emersi nel corso del tempo.”

Il lavoro è già iniziato. “Nel corso del primo anno di attività abbiamo modificato la parte del regolamento riguardante le commissioni”, ricorda il consigliere. “Ora, insieme a Francesco Licata, stiamo già cominciando a lavorare per un’analisi accurata e una modifica del regolamento stesso. È un lavoro complesso e molto tecnico, ma necessario per poter lavorare in modo proficuo in consiglio comunale, evitando discussioni che comportano solo perdite di tempo.”

Sul metodo, Spreafico è netto: “Sono assolutamente convinto che si debba coinvolgere tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza. Quando si interviene sulle regole del gioco — regole che riguardano tutti — si deve cercare di ottenere la maggiore condivisione possibile. Confido che l’opposizione sarà disponibile e partecipativa: l’obiettivo è fare un lavoro utile anche per le prossime consiliature.”

Infine, la promessa di un calendario definito: “Penso che sia possibile arrivare all’approvazione del nuovo regolamento entro la fine di quest’anno, stabilendo tempi certi e veloci. L’importante è non perdere tempo.”

Il nodo del regolamento comunale non è una questione di lana caprina, ma il presupposto di un consiglio che funzioni. Ora la parola passa ai banchi dell’opposizione: l’invito al tavolo comune è stato lanciato, e la risposta — o il silenzio — dirà molto sulla volontà di costruire regole condivise per Saronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09