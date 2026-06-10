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SARONNO – Due giornate di iniziative, incontri, attività all’aria aperta, musica e momenti conviviali per valorizzare uno degli angoli più caratteristici della città. Sabato 13 e domenica 14 giugno l’area pubblica di via Camillo Torres ospiterà infatti la nuova edizione della festa della Cascina Colombara, intitolata quest’anno “Vivi Colombara – Entriamo in FrAzione”.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Ba.Co. e si svolgerà negli spazi della Colombara, proponendo un programma pensato per coinvolgere persone di tutte le età. Tra le attività previste figura un percorso di orienteering organizzato dalla stessa Fondazione Ba.Co., che consentirà ai partecipanti di scoprire l’area circostante attraverso prove e punti di orientamento.

Alla manifestazione prenderanno parte anche diverse realtà del territorio, tra cui Cantastorie, la cooperativa Ozanam, l’associazione Semplice Terra e ScacchiSaronno, che contribuiranno ad animare la festa con proposte e attività dedicate ai visitatori.

Durante l’intero fine settimana sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica “Gent de Cassina…”, curata da Alessandro Banfi e Franco Fioriti, dedicata alla memoria e alle persone legate alla storia della cascina e del quartiere. Non mancherà l’offerta gastronomica, con stand e food truck che accompagneranno le due giornate di festa. Spazio anche alla musica e all’intrattenimento con la partecipazione di Reum, Quelli che…, Team Radio Star e Bizzarrie Dance, che si alterneranno nel corso della manifestazione.

L’appuntamento è dunque per sabato 13 e domenica 14 giugno nell’area pubblica di via Camillo Torres, alla Colombara, per una festa che punta a valorizzare la socialità, il territorio e le realtà associative locali.

(foto archivi: la base scout di Colombara)

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