Città

SARONNO – C’è una scuola a Saronno capace di trasformare la fantasia dei più piccoli in un successo nazionale. Per il terzo anno consecutivo, la scuola dell’infanzia di via Cavour (facente parte dell’Istituto comunale “Monsignore Pietro Zerbi“) è riuscita a strappare uno degli ambiti riconoscimenti del prestigioso Premio Hans Christian Andersen – Baia delle Favole di Sestri Levante, giunto alla sua 59esima edizione.

A firmare l’impresa è stato il gruppo delle “Aquile”, composto dai bambini di 5 anni. Coordinati con passione e dedizione dalle maestre Elena Natascia ed Elena, i piccoli autori hanno dato libero sfogo alla creatività inventando di sana pianta una storia intitolata “Sette ranger per il bosco“, poi spedita dritta alla giuria del concorso ligure.

Dopo mesi vissuti con il fiato sospeso e tanta trepidazione, nelle scorse settimane la scuola ha ricevuto la telefonata tanto attesa: la conferma che la loro fiaba aveva fatto breccia nel cuore dei giudici, ottenendo la menzione speciale (fiaba segnalata) per l’ambita “Sezione Piccini“.

Il culmine di questo viaggio si è consumato nella giornata di sabato 6 giugno, quando una delegazione di insegnanti saronnesi si è recata personalmente a Sestri Levante per partecipare alla cerimonia ufficiale di premiazione. Sul palco hanno ritirato la pergamena firmata dalla presidente della giuria, la nota scrittrice Nadia Terranova.

Il testo dei piccoli saronnesi è stato lodato non solo per la forma, ma soprattutto per l’altissimo valore educativo. Nella motivazione ufficiale della giuria si legge infatti che “Sette ranger per il bosco” è una: “Delicata storia di collaborazione, ambientata nel bosco, luogo fiabesco d’eccellenza, di cui gli animali protagonisti hanno una conoscenza profonda e rispettosa. Il testo, semplice e ben scritto, valorizza le specificità di ogni individuo, ricordando che la diversità è il punto forte di ogni identità e di ogni sinergia“.

(foto dell’evento)

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