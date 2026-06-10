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SARONNO – È ormai un copione che si ripete a ogni temporale particolarmente intenso. Anche il nubifragio che nel pomeriggio di oggi si è abbattuto sulla città ha provocato il completo allagamento del sottopasso di via I Maggio, importante collegamento tra il centro cittadino e la periferia.

Nel giro di pochi minuti l’acqua si è accumulata all’interno del sottopasso rendendo impossibile il transito dei veicoli. Per motivi di sicurezza la circolazione è stata quindi interrotta, evitando che automobilisti e motociclisti potessero rimanere intrappolati nella zona allagata.

Come avvenuto in altre occasioni analoghe, non resta ora che attendere il graduale deflusso dell’acqua attraverso la rete fognaria. Solitamente il livello si abbassa progressivamente nel corso delle ore successive al termine delle precipitazioni, consentendo poi la riapertura della viabilità. Il temporale ha colpito Saronno attorno alle 15.30. Dopo le prime grosse gocce di pioggia è arrivato un violento acquazzone che ha provocato allagamenti in diverse strade cittadine e rallentamenti alla circolazione. Subito dopo si è abbattuta sulla città anche una grandinata: i chicchi, piccoli ma molto numerosi, hanno imbiancato per alcuni minuti marciapiedi, piazze e carreggiate.

Molti passanti sono stati sorpresi dal maltempo improvviso e hanno cercato riparo sotto portici e pensiline, mentre gli automobilisti hanno proceduto con particolare prudenza. L’ondata di maltempo è stata comunque piuttosto breve: già attorno alle 16.10 la situazione era tornata alla normalità e tra le nuvole era ricomparso anche il sole.

(foto: il sottopasso allagato)

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