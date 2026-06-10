Città

SARONNO – Violento temporale oggi pomeriggio a Saronno e circondario. Dalle 15.30 le prime goccie, anzi i goccioloni che hanno inziaito a vadere da un cielo nerissimo, e poco prima delle 15 un nubigfragio intenso, che ha allagato le strade. E subito dopo è arrivata amche la grandine, in grande quantià ma con chicchi di dimensioni contenute: hanno imbiancato marciapiedi, piazze e vie quasi fosse nevicato ma al momento non si ha notizie di danni materiali.

In città in fuggi fuggi da parte di chi è stato sorpreso dal maltempo, qualcuno si è fatto una doccia involontaria mentre le auto sono state costrette a procedere a passo d’uomo. La situazione è tornata alla normalità nel giro di poco, attorno alle 16.10 era tutto finito ed anzi era pure spuntato un po’ di sole.

Le previsioni

Oggi a Saronno e dintorni non dovrebbe più piovere e tanto meno grandinare, previsti al più piccoli fenomini residui, ancora qualche goccia.

10062026