Softball

SARONNO – Esordio con sconfitta per la Nazionale italiana di softball Élite all’Amsterdam Invitational Cup, torneo di preparazione alla fase a gironi dei Mondiali in programma a Praga dal 16 al 20 giugno. Ad Haarlem le Azzurre sono state superate 2-1 dall’Australia al termine di una gara equilibrata e decisa nelle battute finali. Dopo il debutto contro i Paesi Bassi annullato a causa della pioggia, l’Italia ha così disputato la sua prima partita ufficiale del torneo, che vede impegnate anche Repubblica Ceca e Olanda.

Tra le protagoniste anche alcune giocatrici ben note agli appassionati del softball locale. In campo per l’Italia c’erano infatti le bollatesi Erika Piancastelli e Greta Cecchetti, mentre in pedana si sono alternate Alexia Lacatena, Chiara Rusconi della Rheavendors Caronno e Julianna Verni. Sul fronte australiano presenti anche due ex giocatrici del Mkf Saronno, Kaia Parnaby e Tarni Stepto Lamb.

La sfida si è sbloccata al secondo inning, quando un errore difensivo delle italiane ha consentito all’Australia di portarsi sull’1-0. Le azzurre hanno faticato in attacco contro le lanciatrici australiane, riuscendo però a trovare il pareggio al sesto inning grazie a un doppio di Piancastelli e al successivo singolo di Giulia Gasparotto che ha fissato l’1-1.

L’equilibrio è durato poco: nella ripresa successiva l’Australia ha trovato il punto decisivo approfittando di un lancio pazzo, conquistando così il successo per 2-1. L’Italia tornerà in campo mercoledì contro la Repubblica Ceca, mentre venerdì è prevista una nuova sfida con l’Australia nell’ultima giornata del torneo olandese, ultimo importante banco di prova prima dell’appuntamento mondiale.

(foto: le azzurre in Olanda)

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