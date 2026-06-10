Solaro

SOLARO – Si è concluso nei giorni scorsi il torneo di scacchi promosso da Aggrega Calamita in collaborazione con la scuola secondaria Pirandello e con il coinvolgimento del professor Calogero Vita. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi studenti e rappresenta una delle attività organizzate nell’ambito dei progetti rivolti ai giovani del territorio. Al termine del torneo, l’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare gli organizzatori per l’impegno profuso e complimentarsi con tutti i partecipanti per la riuscita dell’evento.

Archiviato l’appuntamento dedicato agli scacchi, le attività di Aggregagiovani proseguiranno nelle prossime settimane con i laboratori estivi, pensati per offrire ai ragazzi occasioni di incontro, socializzazione e scoperta di nuove attività.

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09062026