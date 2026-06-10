Solaro

SOLARO – La perturbazione che attorno alle 16 ha rovesciato tanta acqua e grandine di Saronno ha quindi proseguito la sua marcia in direzione est, verso Milanese e Bergamasca. Grandine anche su Solaro, dove si è assistito al singolare spettacolo dei campi del centro sportivo di via Berlinguer completamente imbiancati. Non si ha notizia di danni materiali, la pioggia era intensa al pari della grandine ma i chicchi sono apparsi di dimensioni contenute, non avrebbero ammaccato neppure le auto posteggiate a bordo strada.

Il meteo è previsto in miglioramente nel corso della giornata, oggi non dovrebbe più piovere o comunque non con particolare intensità.

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(foto: lo stadio di Solaro imbiancato)

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