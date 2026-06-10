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TRADATE – Un ritrovamento insolito e per certi versi inquietante quello segnalato nelle ultime ore a Tradate dall’assessore comunale all’ambiente Vito Pipolo. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, l’esponente della Giunta ha riferito del rinvenimento di resti di un capretto in via De Simoni. Nello stesso intervento Pipolo ha segnalato anche la presenza di rifiuti ingombranti, tra cui un divano, abbandonati nel parco pubblico di via Broggi.

“Sarà scemenza o follia, boh?” è stato il commento dell’assessore, che ha definito singolare quanto rinvenuto nelle due aree cittadine. Per fare chiarezza sull’accaduto sono stati attivati Seprio Patrimonio Servizi e la polizia locale, chiamati a occuparsi della rimozione del materiale e ad effettuare gli accertamenti del caso. Resta dunque da chiarire come siano finiti i resti dell’animale in via De Simoni e chi abbia abbandonato i rifiuti nel vicino parco pubblico.

(foto: i resti che sono stati rinvenuti in via De Simoni a Tradate)

10062026