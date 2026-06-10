Comasina

CESATE – Treno bloccato nel pomeriggio alla stazione di Cesate, dopo il forte maltempo con nubifragio e grandinata attorno alle 16 su Saronno e circondario. Il convoglio 854 partito da Saronno alle 15.53 e che sarebbe dovuto arrivare a Milano Cadorna alle 16.28 è stato costretto a fermarsi nello scalo cesatese perchè, spiegano dall’ente ferroviario, “è un corso un intervento di rimozione di rami caduti sui binari”.

A Saronno il forte maltempo ha riempito d’acqua le strade mentre i marciapiedi sono diventati bianchi per la gradine: al momento comunque non si ha notizia di danni materiali; forze dell’ordine e vigili del fuoco sono in allerta.

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(foto archivio)

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