Varesotto

VARESE – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi in uno stabilimento di logistica di via Per Schianno, dove la fuoriuscita di una sostanza tossica da un collo danneggiato ha provocato l’intossicazione e lievi ustioni a cinque lavoratori.

L’allarme è scattato attorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente disposto l’evacuazione dell’immobile per consentire le operazioni di messa in sicurezza. In azione anche una squadra specializzata Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) del comando di Varese, successivamente affiancata da ulteriori specialisti provenienti da Milano. Dopo le verifiche e le analisi effettuate con specifiche apparecchiature, la sostanza è stata identificata e il plico contenente il materiale pericoloso è stato messo in sicurezza in attesa delle operazioni di bonifica e smaltimento da parte di una ditta specializzata.

Nel corso dell’intervento, a scopo precauzionale, sono state evacuate anche dodici persone da un’abitazione e da un’attività produttiva situate nelle vicinanze, a causa dei valori di concentrazione della sostanza rilevati nell’area. I cinque lavoratori coinvolti sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati all’ospedale di Circolo di Varese: quattro sono stati classificati in codice giallo e uno in codice verde.

Sul posto erano presenti anche Ats Insubria e polizia di Stato. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse nel pomeriggio, con il rientro delle squadre dei vigili del fuoco attorno alle 16.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco)

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