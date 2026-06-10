SARONNO – È stato proclamato lo stato di agitazione del personale dell’istituzione Monsignor Zerbi. La decisione è stata assunta al termine dell’assemblea generale dei lavoratori che si è svolta martedì 9 giugno e che ha visto la partecipazione del personale dei servizi scolastici ed educativi dell’ente comunale.

A comunicarlo sono Fp Cgil Varese e Uil Fp Varese, che hanno formalmente avviato le procedure previste dalla legge 146 del 1990 e informato il prefetto di Varese, la presidente dell’Istituzione Zerbi, la sindaca di Saronno e la delegazione di parte pubblica.

Secondo quanto riportato nella comunicazione sindacale, alla base della mobilitazione vi sarebbe “la totale assenza di informativa e confronto sull’avvio del prossimo anno scolastico”. I sindacati evidenziano inoltre la mancanza di certezze organizzative per il personale a tempo determinato, che non conoscerebbe ancora il proprio futuro lavorativo, oltre a criticità relative alla copertura del rapporto educatore-bambini negli asili nido e alla definizione delle classi nelle scuole materne.

Nel documento diffuso dopo l’assemblea, le organizzazioni sindacali parlano di “assoluta mancanza di dialogo e di informazioni” e sostengono che le richieste di conoscere per tempo l’organizzazione del lavoro del prossimo anno scolastico sarebbero rimaste senza risposta.

Tra i punti contestati vi è anche la scelta di ricondurre l’organizzazione all’anno solare anziché all’anno scolastico, definita dai sindacati un’anomalia rispetto alle modalità adottate nel resto della Lombardia.

Le sigle sindacali sottolineano inoltre che, alla data del 9 giugno, non sarebbero state fornite informazioni sull’avvio dell’anno scolastico 2026-2027. Per questo motivo è stata decisa l’apertura dello stato di agitazione del personale.

Contestualmente è stata convocata una nuova assemblea generale per martedì 23 giugno davanti alla sede comunale di piazza Repubblica. L’iniziativa si svolgerà dalle 13,30 alle 16,30, comprensive del tempo necessario per raggiungere il luogo dell’assemblea dalle sedi scolastiche.

Fp Cgil Varese e Uil Fp Varese invitano genitori e cittadini a partecipare al presidio per sostenere le richieste di insegnanti, educatrici e operatori scolastici. Nel volantino diffuso ai lavoratori si legge inoltre che, in assenza di risposte da parte dell’Amministrazione comunale, il personale sarebbe pronto a valutare ulteriori forme di protesta fino allo sciopero all’inizio del prossimo anno scolastico.