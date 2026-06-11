Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Dopo l’enorme successo dell’Ep “La Cura” pubblicato lo scorso dicembre e certificato disco d’oro, il rapper di Caronno Pertusella 22simba torna a far parlare di sé con “Arricchiti”, il nuovo singolo in collaborazione con Gue in uscita venerdì all’01.00 che anticiperà, facendo da apripista, il nuovo album “Miria” atteso entro il prossimo autunno.

Come negli scorsi progetti, anche nel prossimo album uno dei temi principali sarà proprio la vita di provincia descritta con una prospettiva realista non più vista dagli occhi di un giovane del “ceto sociale low cost” come cantava in “Per i Roiz” ma dagli occhi di un giovane di provincia arricchito che si trova ad affrontare il dualismo tra il denaro e i problemi che gli elementi materiali, frivoli e superficiali non riescono ad eliminare trovando, così, una infinita insoddisfazione.

Il singolo arriva dopo mesi di grande successo segnati da numeri da capogiro come testimoniano gli 1,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e addirittura i 20 milioni di ascolti registrati con il singolo in collaborazione con Marracash, oltre le numerose date sold-out dei live al Fabrique di Milano e a Roma per un cantante classe 2002 che ormai non ha più bisogno di presentazioni. Numeri che sicuramente sono motivo di orgoglio anche per Caronno Pertusella che può vantare a casa, dunque, uno dei migliori giovani talenti della scena musicale italiana.

Con il nuovo album in arrivo entro il prossimo autunno, 22simba ha anche annunciato un nuovo tour a novembre che vedrà a novembre ben tre live, di cui due già sold out, al Fabrique di Milano, uno a Roma, Firenze, Torino e Padova.

(foto da Instagram)

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