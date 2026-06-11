Città

CISLAGO – L’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese, in collaborazione con il Servizio Affidi d’Ambito gestito dalla Cooperativa Proges, promuove un incontro di sensibilizzazione in programma mercoledì 17 giugno alle 21 a Villa Isacchi.

L’iniziativa nasce per raccontare da vicino l’affido familiare e la vicinanza solidale. Si tratta di due modi complementari di proteggere l’infanzia: il primo sostiene bambini e adolescenti la cui famiglia d’origine attraversa una situazione di difficoltà temporanea; la seconda offre piccoli supporti pratici a nuclei familiari in momenti di fatica quotidiana.

Questo impegno si inserisce pienamente all’interno del programma nazionale Pippi (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) e segue gli indirizzi del Piano Sociale Nazionale 2024-2026.

L’obiettivo centrale dell’affido è garantire ai minori una crescita e uno sviluppo sereni all’interno di un contesto caldo e domestico. Lo strumento dell’affido nasce proprio per evitare il collocamento in comunità: per quanto le strutture comunitarie offrano una cura attenta, la vita in istituto resta un’esperienza profondamente diversa da quella di una vera famiglia. L’affido restituisce ai ragazzi il calore di una casa, la stabilità di legami affettivi personalizzati e la bellezza dei piccoli gesti quotidiani.

Per rendere questa opportunità sempre più vicina alle persone, l’Ambito Territoriale Sociale di Saronno sta sviluppando un percorso di dialogo diretto con i cittadini. L’obiettivo è diffondere capillarmente la cultura dell’accoglienza. A questo scopo, verranno attivate a breve nuove campagne mirate di informazione e comunicazione su tutto il territorio. Queste iniziative offriranno spazi di incontro e strumenti conoscitivi per accompagnare e supportare chiunque desideri aprirsi a questa esperienza di solidarietà.

“L’affido familiare è un atto d’amore e una risposta concreta che mette al centro i desideri e i bisogni dei bambini. Offre loro la possibilità di crescere in un nido accogliente e sicuro, preservandoli dall’esperienza della comunità e regalando loro la serenità di relazioni familiari stabili. Siamo orgogliosi del percorso costruito insieme ai Comuni dell’Ambito per un servizio capace di ascoltare, proteggere e sostenere” dichiara l’assessore del comune di Saronno Matteo Fabris, con delega alla presidenza dell’assemblea dei sindaci dell’ambito territoriale sociale del Saronnese.

La serata del 17 giugno sarà condotta da Luca Chieregato, scrittore, attore e cantastorie, che guiderà il pubblico in un viaggio narrativo ed emotivo sul tema dell’inclusione. Seguiranno le testimonianze dirette e i racconti vissuti di alcune famiglie affidatarie del territorio.

L’appuntamento si colloca all’interno di un calendario di incontri già avviati sul territorio, che vedrà anche i seguenti prossimi momenti di condivisione:

• Giovedì 11 giugno (alle 20) alla Casa San Giorgio a Origgio: proiezione di un cortometraggio sul tema dell’affido.

• Sabato 13 giugno (alle 10) alla Biblioteca di Cislago: letture e attività sul tema con le volontarie, dedicate a genitori e bambini dai 5 anni in su.

Per informazioni:

E-mail: [email protected]

Siti web e canali social istituzionali dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese.

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