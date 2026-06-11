Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – È stato un pomeriggio particolarmente impegnativo quello di mercoledì per il sistema comunale di Protezione civile, chiamato a intervenire dopo il violento evento meteorologico che ha colpito il territorio causando numerose criticità.

A tracciare un bilancio dell’emergenza è stata la stessa Protezione civile cittadina, che ha evidenziato come per oltre sei ore siano stati operativi più di trenta volontari delle realtà associative caronnesi. In campo il Gruppo comunale di Protezione civile, l’Associazione nazionale alpini e l’Associazione nazionale carabinieri, che hanno lavorato fianco a fianco con squadre provenienti dalla provincia, tecnici comunali, polizia locale e vigili del fuoco. L’intervento coordinato delle diverse componenti del sistema di emergenza ha consentito di affrontare e risolvere gran parte delle problematiche causate dal maltempo, che ha interessato anche numerosi altri comuni del Saronnese e del basso Varesotto.

Dal gruppo di Protezione civile arriva un sentito ringraziamento a tutti i volontari che si sono messi a disposizione della comunità, sottolineando come il loro contributo sia stato determinante per garantire assistenza e sicurezza alla popolazione nelle ore più difficili.

La riflessione dei responsabili guarda però anche al futuro. Eventi meteorologici intensi come quello registrato mercoledì, osservano i volontari, sono destinati a diventare sempre più frequenti e ciò rende necessario poter contare su un numero crescente di persone disponibili a impegnarsi nelle attività di protezione civile.

Per questo motivo viene rinnovato l’invito ai cittadini a valutare la possibilità di avvicinarsi al mondo del volontariato, entrando a far parte delle associazioni che operano sul territorio. Un aiuto che può rivelarsi prezioso soprattutto nei momenti di emergenza, quando la disponibilità di uomini e mezzi fa la differenza nella gestione delle criticità.

11062026