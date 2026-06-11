SARONNO – Arriva a stretto giro la risposta dell’Amministrazione comunale al disperato appello a ilSaronno dei residenti delle case Aler di via Amendola, che dopo il nubifragio e la grandinata di mercoledì 10 giugno hanno denunciato nuovi allagamenti nei garage, nelle scale e in alcuni appartamenti, chiedendo un intervento urgente delle istituzioni.

Con una nota congiunta, la sindaca Ilaria Pagani e l’assessore ai Servizi sociali Matteo Fabris definiscono “inaccettabili e non più tollerabili” gli allagamenti e il degrado strutturale segnalati dagli inquilini delle palazzine di edilizia residenziale pubblica.

“L’Amministrazione comunale esprime la sua solidarietà agli inquilini e una ferma condanna per lo stato in cui versano gli immobili” si legge nella comunicazione diffusa dal Comune.

Dal municipio ricordano come la gestione e la manutenzione degli edifici siano di competenza esclusiva di Aler, ma precisano che il Comune non intende restare a guardare. Proprio nella mattinata di oggi è stata infatti inviata una convocazione urgente ai vertici dell’ente per aprire un confronto immediato sulla situazione.

Nella nota viene inoltre sottolineato come la vicenda di via Amendola sia seguita da tempo direttamente dalla sindaca e dall’assessore Fabris. Negli ultimi anni sono stati effettuati diversi sopralluoghi per verificare le criticità presenti nel complesso abitativo e per affrontare le situazioni più delicate che coinvolgono gli inquilini, tra cui anziani, persone con disabilità e famiglie in condizioni di fragilità.

L’Amministrazione annuncia inoltre che nei prossimi giorni verrà effettuato un nuovo sopralluogo di verifica per valutare le conseguenze dell’ultimo episodio di maltempo.

“Il Comune di Saronno utilizzerà ogni strumento a propria disposizione per sollecitare Aler a eseguire interventi rapidi e risolutivi, a tutela della dignità e della sicurezza dei residenti” concludono la sindaca Ilaria Pagani e l’assessore Matteo Fabris.

La risposta arriva dopo l’ennesima protesta degli abitanti del quartiere, che avevano raccontato di convivere da oltre undici anni con infiltrazioni, allagamenti e problemi strutturali che si ripresentano a ogni forte precipitazione.

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