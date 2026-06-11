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CASTIGLIONE OLONA – Moda e bellezza saranno protagoniste domenica 14 giugno al Castello di Monteruzzo di via Marconi 1 con il ritorno di “Parigine in bikini”, appuntamento ormai tradizionale dell’inizio dell’estate castiglionese.

L’evento, giunto alla quattordicesima edizione, è organizzato da Sotto & Sopra Intimo con la collaborazione di CastellEventi e di alcuni commercianti di Castiglione Olona e dei comuni limitrofi. La manifestazione prenderà il via alle 18 sulla suggestiva terrazza del Castello di Monteruzzo.

Nel corso della sfilata saranno presentate alcune delle collezioni di moda mare femminile più attuali per l’estate 2026, in una passerella all’insegna di colori, energia e nuove tendenze. Il tema scelto per quest’anno è infatti “Moda, colore ed energia che fioriscono”, filo conduttore dell’intera iniziativa. L’evento gode del patrocinio del Comune di Castiglione Olona e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo cittadino, capace di richiamare ogni anno numerosi visitatori e appassionati del settore. L’ingresso è libero.

(foto archivio: una sfilata in costume)

11062026