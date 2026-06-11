Saronnese

CISLAGO – Una giornata all’aria aperta tra bosco e campagna, scandita da momenti religiosi, occasioni di incontro e attività per tutta la famiglia. Domenica 14 giugno torna la tradizionale Festa della Visconta, promossa dalla Pro Loco Cislago nell’area della chiesetta della Visconta.

L’iniziativa propone un programma che unisce spiritualità, storia locale e scoperta del territorio, con appuntamenti distribuiti nell’arco dell’intera giornata.

La parte religiosa prenderà il via alle 11.30 con la Santa Messa solenne. Al termine della celebrazione, alle 12.15, è previsto un momento conviviale con l’aperitivo aperto ai partecipanti.

Nel pomeriggio spazio alle attività all’aria aperta. Alle 16 partirà una passeggiata guidata nei boschi, occasione per conoscere più da vicino l’ambiente naturale che circonda la Visconta e le peculiarità del territorio.

Sempre nel corso del pomeriggio sarà presente il custode della Visconta, a disposizione dei visitatori per rispondere alle domande e raccontare la storia del luogo. Saranno inoltre allestiti spazi tematici e punti informativi dedicati alle caratteristiche storiche, naturalistiche e culturali dell’area.

Il programma religioso proseguirà alle 17 con i Vespri solenni, mentre la giornata si concluderà alle 21 con la recita del Santo Rosario.

La manifestazione si svolgerà nella suggestiva cornice della Visconta, immersa nel verde della campagna cislaghese, e rappresenta uno degli appuntamenti tradizionali del territorio, all’insegna di arte, fede, natura e tradizione.

Il programma

11.30: Santa Messa solenne

12.15: aperitivo

16: passeggiata guidata nei boschi

Presenza del custode della Visconta per approfondimenti storici

Spazi tematici e punti informativi dedicati al territorio

17: Vespri solenni

21: Santo Rosario

11062026