SOLARO – La sindaca Nilde Moretti torna a ribadire il proprio impegno nella vertenza Electrolux dopo l’audizione che si è svolta nella mattinata di giovedì 11 giugno in Commissione Attività produttive di Regione Lombardia. Un confronto dedicato alla situazione dello stabilimento di Solaro e al piano industriale annunciato dall’azienda, che prevede pesanti ricadute occupazionali.

Nel corso della seduta, seguita anche in streaming dal sito del consiglio regionale, la prima novità emersa è stata l’assenza dei rappresentanti di Electrolux. A intervenire sono stati invece i sindacati, che hanno illustrato le preoccupazioni dei lavoratori e le conseguenze del piano annunciato, seguiti dai rappresentanti istituzionali dei territori coinvolti.

Tra i primi a prendere la parola c’è stata proprio la sindaca di Solaro, che ha voluto porre l’attenzione soprattutto sull’impatto sociale degli esuberi annunciati. “Ho posto sicuramente l’accento sulle ricadute sociali che questi licenziamenti porteranno alle famiglie” ha spiegato Moretti al termine dell’incontro.

La prima cittadina ha inoltre evidenziato come la situazione dello stabilimento renda ancora più difficile comprendere la scelta dell’azienda. “Lo stabilimento di Solaro è attivo, anzi è previsto un aumento dei volumi, quindi non sono giustificabili questi licenziamenti” ha sottolineato.

Moretti ha quindi rilanciato l’appello all’unità delle istituzioni coinvolte nella vertenza, chiedendo una mobilitazione compatta per scongiurare l’avvio delle procedure di licenziamento. “Ho chiesto ancora una volta la compattezza delle istituzioni e delle Regioni affinché facciano pressione anche sul ministro. Dobbiamo fare di tutto perché questo piano venga rigettato”.

L’attenzione è ora concentrata sul tavolo convocato per lunedì 15 giugno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, considerato un passaggio decisivo per il futuro dei 217 lavoratori dello stabilimento di Solaro e delle loro famiglie. Secondo la sindaca, l’obiettivo prioritario resta quello di evitare che, al termine dell’incontro, possano partire le lettere di licenziamento previste dal piano aziendale.

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