I più letti di ieri: grandinata da record, assalto al bancomat e premio Andersen
11 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 10 giugno, grande attenzione per il violento nubifragio accompagnato da una grandinata che ha colpito il Saronnese, per l’assalto al bancomat che ha devastato una filiale bancaria ad Arese e per il nuovo successo ottenuto da una scuola dell’infanzia cittadina al Premio Andersen. Interesse anche per la situazione dello stabilimento Zerbi e le richieste di chiarimento avanzate dai lavoratori.