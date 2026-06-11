Il maltempo si è abbattuto con forza sulla città nel tardo pomeriggio, con un intenso nubifragio seguito da una grandinata dai chicchi di grandi dimensioni che ha imbiancato strade, marciapiedi e aree verdi, creando disagi alla circolazione.

Le immagini raccolte nella fotogallery hanno documentato gli effetti della perturbazione, mostrando le vie ricoperte di ghiaccio e i segni lasciati dalla grandine in diversi quartieri del territorio.

Particolarmente condiviso anche il video che ha immortalato le strade diventate bianche in pochi minuti, offrendo una testimonianza diretta dell’eccezionale fenomeno meteorologico.

Ad Arese un assalto al bancomat ha provocato ingenti danni alla filiale Banco Bpm. L’esplosione utilizzata dai malviventi ha devastato parte dell’edificio e sono subito scattate le indagini delle forze dell’ordine.

Prosegue la mobilitazione dei lavoratori della Zerbi, con la proclamazione dello stato di agitazione e la convocazione di un’assemblea pubblica. Al centro della protesta la richiesta di maggiore chiarezza sul futuro dell’azienda e sulle prospettive occupazionali.

Nuovo prestigioso riconoscimento per la scuola dell’infanzia di via Cavour, che si è aggiudicata ancora una volta il Premio Andersen grazie a un progetto educativo capace di distinguersi a livello nazionale.

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