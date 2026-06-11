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SARONNO – Giovedì 11 giugno, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata e assenza di precipitazioni.

A Saronno il sole sarà protagonista dalla mattina alla sera, in un contesto meteorologico favorevole alle attività all’aperto. Non sono attese piogge e la visibilità sarà generalmente buona. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori compresi tra una minima di 16°C e una massima di 25°C. Da segnalare la presenza di venti sostenuti provenienti da Nord-Nordovest sia al mattino sia nel pomeriggio, elemento che rappresenta il fenomeno più significativo della giornata. È infatti prevista un’allerta meteo per vento, pur in un quadro complessivamente stabile e asciutto.

La situazione è determinata da un campo di alta pressione che si estende sulla Lombardia, garantendo condizioni atmosferiche stabili e un ampio soleggiamento. Anche sulle pianure lombarde, nelle aree pedemontane e sui rilievi prealpini il tempo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Solo su alcuni settori orientali della regione potranno transitare modesti addensamenti nuvolosi senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni. Nel complesso, la Lombardia vivrà una giornata caratterizzata da tempo asciutto, sole diffuso e ventilazione dai quadranti settentrionali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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